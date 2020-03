Coronavirus: a riunione Chigi solo misure sanitarie, possibile stop partite, giovedì in Cdm sforamento deficit (2)

- E' toccato al viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, rendere noto che per avere una "definizione del quadro serviranno altri sette-dieci giorni". Per accertare cioè, ha spiegato "se tutti quei contagi secondari e terziari che oggi sbocciano in Italia, di cui la maggior parte è collegata ai due focolai consentiranno di capire quanto le misure di contenzione hanno funzionato". E annunciare poi che in ambito sportivo si va verso "lo stop alle partite" o il loro svolgimento "a porte chiuse". Infine a riunione a Chigi ancora in corso, il ministro Speranza in collegamento con "DiMartedì" su La7 ha invitato gli italiani a "rispettare" le nuove disposizioni messe a punto dal Comitato scientifico al quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affidato la valutazione della situazione del contagio epidemiologico. (segue) (Rin)