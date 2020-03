Usa: amministrazione Trump pronta a pagare ospedali per curare pazienti con coronavirus

- L'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, sta valutando la possibilità di utilizzare un programma nazionale per intervenire sulle catastrofi per pagare ospedali e medici per la cura delle persone senza assicurazione infette dal nuovo coronavirus. Lo scrive il “Wall Street Journal” facendo riferimento a fonti anonime. In caso di catastrofi naturali come gli uragani, gli ospedali e le strutture mediche possono essere rimborsate nell'ambito di un programma federale, che paga loro circa il 110 per cento delle tariffe previste dal Medicare - l’assicurazione fornita dal governo federale alle persone con più di 65 anni. Il numero dei cittadini statunitensi senza assicurazione sanitaria era di 27,5 milioni nel 2018, continua il quotidiano finanziario di New York. Si tratta dell’8,5 per cento, un numero in aumento rispetto al 2017, quando i non assicurati erano il 7,9 per cento. (Nys)