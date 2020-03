Imprese: tre senatori Usa chiedono chiarimenti a Google su raccolta di dati sui pazienti

- Un gruppo bipartisan di tre senatori degli Stati Uniti ha chiesto maggiori chiarimenti sul "Project Nightingale" di Google, sostenendo che il gigante tecnologico Usa non ha dato risposte chiare sulla raccolta di dati sanitari fatta da insieme a società Ascension. Con una lettera i tre senatori hanno dichiarato sottolineato come il progetto sia poco trasparente: “Project Nightingale” è stato raccontato lo scorso novembre in una serie di articoli del “Wall Street Journal” che descrivevano l'impegno di Google, mai rivelato pubblicamente, di raccogliere e analizzare le informazioni sulla salute personale di milioni di pazienti in 21 stati degli Usa. Ascension è uno dei più grandi gruppi sanitari degli Stati Uniti, con 2.600 ospedali, studi medici e altre strutture. (Nys)