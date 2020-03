Coronavirus: a San Paolo istituita rete istituzionale per la ricerca sul Covid-19 (4)

- La rete di ricerca sarà coordinata dal Ministero della Scienza, Tecnologia, Innovazione e Comunicazione (Mctic) e definirà un programma di priorità di ricerca e azioni future per aiutare a combattere i virus nel paese. Il lavoro dovrebbe essere limitato al campo della ricerca scientifica, come aiuto e complemento delle iniziative del Ministero della Salute. Inoltre Pontes ha rivelato che il gruppo di ministri della scienza dei vari paesi ha discusso della possibilità di scambiare informazioni sul nuovo coronavirus tra paesi e su come può aver luogo la collaborazione tra paesi. (Brb)