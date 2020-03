Brasile: alluvioni e frane a San Paolo, bilancio sale a 16 morti, 32 i dispersi

- È salito a 16 morti il bilancio di alluvioni e frane registrati a causa delle piogge che tra la serata di ieri, 2 marzo e la mattinata di oggi, 3 marzo, si sono abbattute sulla regione metropolitana di San Paolo, in Brasile. Trentadue persone risultano ancora disperse. Il dipartimento dei vigili del fuoco dello Stato di San Paolo ha informato 114 pompieri con 29 veicoli sono impiegati nelle ricerche e che le squadre al lavoro "Rimangono sul posto e andranno via solo dopo aver recuperato tutte le vittime. Secondo quanto riferito dalla protezione civile dello Stato si contano 283 sfollati tra i comuni più colpiti di Sao Vicente, Santos e Guaruja, nella regione metropolitana della Baixada Santista, sulla costa meridionale di Sao Paulo. Secondo i dati del governo dello stato in 12 ore ha piovuto nella regione più del previsto per tutto il mese di marzo. Tra le 18,00 del 2 marzo e le 6 di questa mattina, 3 marzo, Guarujá ha accumulato 282 millimetri, contro 263,4 millimetri in media del mese di marzo. A Santos sono caduti 218 millimetri di pioggia contro la media mensile di 253,3. Secondo la Protezione civile, la previsione è che pioverà tra 60 e 70 millimetri nelle prossime 24 ore.(Brb)