Coronavirus: Francia salgono a quattro i morti, oltre 200 i contagi

- Salgono a quattro le morti in Francia dovute al coronavirus, mentre contagi sono oltre 200. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute, solo oggi sono stati segnalati 13 nuovi casi, portando il totale a 204. Tra questi nuovi casi, questa mattina è stato annunciato un ulteriore decesso, un anziano 92 anni. I primi tre morti erano un turista cinese di 81 anni, un insegnante di 60 anni e una donna di 89 anni. Per far fronte alla situazione, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato oggi in un messaggio su Twitter che le autorità stanno requisendo "tutti gli stock e la produzione di maschere protettive" per distribuirli agli assistenti e alle persone contagiate da coronavirus. Con l'esclusione di 200 casi, la Francia è diventata uno dei principali focolai del nuovo virus in Europa, insieme a Italia e Germania. Una situazione che ha subito un'improvvisa accelerazione in una settimana.(Res)