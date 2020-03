Governo: Crimi, quello di unità nazionale c'è già

- Il capo politico reggente del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, ha escluso qualsiasi ipotesi di governissimo o di salute pubblica. "Il governo di unità nazionale l'abbiamo già fatto - ha osservato il viceministro all'Interno, ospite di 'Zapping', su Rai Radio1 - nel momento in cui con grande gesto di responsabilità nei confronti del Paese e dei cittadini, ad agosto scorso, abbiamo evitato che l'Italia cadesse nel baratro. Chiunque oggi voglia collaborare con il governo può farlo: noi siamo aperti al sostegno, all'ascolto e pronti ad accogliere proposte, non certo le sparate sui social. Oggi dobbiamo tutti unire le nostre forze - ha concluso Crimi - per sconfiggere la situazione" legata al coronavirus. (Rin)