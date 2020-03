Italia-Francia: Di Maio su satira coronavirus, ho invitato ambasciatore a mangiare una pizza

- Lo sketch mandato in onda in Francia nel quadro della trasmissione satirica "Groenland" dell'emittente Canal Plus è stato uno "spot vergognoso" contro l'Italia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Luigi di Maio nel suo intervento di questa sera al Tg1. "Domani ho invitato l'ambasciatore francese in Italia a mangiare una pizza, la pizza più buona del mondo", ha detto Di Maio, che si è detto "contento che (come ambasciata) abbiano preso le distanze dall'ennesima fake news contro il made in Italy". (Res)