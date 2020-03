Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene all'avvio dei lavori di demolizione delle strutture abusive dell'ex stabilimento "L'Arca".Lungomare Lutazio Catulo, Lido di Ostia (ore 9,30)- L'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia interviene all'evento di presentazione dei -100 giorni al Campionato Uefa Euro 2020.Piazza del Campidoglio (ore 12)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla conferenza stampa di "Libri Come"Parco della Musica, via Pietro de Coubertin 30 (ore 12,30)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti firma un accordo di collaborazione tra Regione Lazio, Tribunale ordinario di Roma e Università La Sapienza per assicurare un'azione più efficace e utile all'integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale. Sono presenti il presidente del Tribunale di Roma, Francesco Monastero, il preside della Facoltà di Giurisprudenza, Oliviero Diliberto, Roberta Palmisano, presidente della IV Sezione penale del Tribunale di Roma e il dirigente dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Lazio, Abruzzo e Molise, Patrizia Calabrese.Tribunale di Roma, ingresso da Via Varisco, 20 (Edificio A - 3 piano - Sala Riunioni) (ore 12) (segue)(Rer)