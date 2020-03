Coronavirus: Di Maio, non accetteremo "chiusure indiscriminate" di voli o frontiere

- Il governo italiano non accetterà "chiusure indiscriminate" di voli o frontiere. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio. "Non accetterò e non accetteremo come governo chiusure che discriminino gli italiani", ha detto questa sera Di Maio al Tg1, annunciando che su questo fronte si stanno muovendo gli ambasciatori e che il governo "lavorerà per far rimuovere questi blocchi". (Res)