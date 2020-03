Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, insieme allo scrittore e giornalista Paolo Rumiz illustreranno il progetto del Mibact "Appia Regina Viarum - valorizzazione e messa a sistema del cammino lungo l'antico tracciato da Roma a Brindisi".Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo (ore 11)- Presentazione del progetto "Viva Vittoria", promosso dal Municipio Roma I. Partecipano il presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi,l'Associazione Viva Vittoria, la ong Differenza Donna.Municipio Roma I Centro, Circonvallazione Trionfale, 19 (ore 12)- Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, il consigliere Giancarlo Frascarelli e tecnici di Ato2 illustreranno le novità servizio idrico.Civitavecchia, Palazzo del Pincio (ore 12)- Presentazione del dossier realizzato dal coordinamento unitario antifascista antirazzista del VII Municipio "sugli episodi eversivi di stampo neofascista nel territorio municipale".Sede del Municipio Roma VII, piazza di Cinecittà, 11 (ore 14)- Presidio 'Lesbo's calling /Roma si mobilita'.Piazza Santi Apostoli (ore 17) (Rer)