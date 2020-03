Coronavirus: Argentina, autorità confermano primo caso di contagio

- Le autorità sanitarie argentine hanno confermato oggi il primo caso di coronavirus nel paese. Si tratta di un paziente ricoverato in una clinica della capitale Buenos Aires, di età approssimativa tra i 40 ed i 45 anni, recentemente tornato da un viaggio in Italia e Spagna. Il ministero della Salute ha annunciato una conferenza stampa del titolare del dicastero, Ginés Gonzalez Garcia. Fino ad oggi i controlli su diversi pazienti sospetti avevano tutti dato esito negativo. Il governo argentino da parte sua aveva già attivato la settimana scorsa i protocolli di prevenzione negli aeroporti e controlli speciali in particolare per i due voli diretti giornalieri provenienti dall'Italia. (Abu)