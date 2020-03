Coronavirus: Bernini (FI), governo non pronto a confronto per contenere emergenza economica

- Il capogruppo di Forza Italia in Senato, Anna Maria Bernini, ha spiegato di attendere il governo ad "un tavolo per contenere l'emergenza economica" legata alla crisi epidemiologica del coronavirus. La parlamentare azzurra lo ha detto al termine della riunione presieduta dal presidente Conte a palazzo Chigi con i capigruppo di maggioranza e opposizione. "I contenuti del decreto non sono stati oggetto di questo tavolo, li abbiamo posti noi, il governo non è ancora pronto al confronto aspettiamo il prossimo tavolo", ha aggiunto. (Rin)