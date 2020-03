Canada: Trudeau promette di proteggere economia da coronavirus

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha promesso che il suo governo proteggerà l'economia del Paese da un possibile rallentamento dovuto a un'epidemia di coronavirus. Il leader canadese ha detto di voler studiare aiuti mirati per le industrie colpite. Separatamente, il ministro delle finanze canadese, Bill Morneau, ha detto che il governo ha i fondi necessari per agire se necessario. “Continueremo a garantire che l'economia non sia soggetta a un rallentamento che danneggerebbe i canadesi”, ha detto Trudeau ad Halifax, in Nuova Scozia. “Ma questo è legato al contesto globale e per questo motivo non abbiamo il controllo totale”, ha concluso Trudeau. Intanto la banca centrale canadese sta pensando alla possibilità di tagliare i tassi sul costo del denaro, per sostenere l’economia in caso di crisi. (Res)