Usa: libro di Bolton ritardato fino a maggio per revisione della Casa Bianca

- La pubblicazione del libro di John Bolton, ex consigliere per la sicurezza del presidente Usa Donald Trump, è stata rimandata da marzo a maggio a causa della revisione del manoscritto da parte della Casa Bianca. Lo scrive il “New York Times” citando fonti anonime interne all’amministrazione. Il ritardo - continua il “Nyt” - fa pensare al fatto che il governo stia ingiustamente rallentando l’uscita del libro di Bolton per motivi politici. “Spero che la pubblicazione non sia cancellata”, ha dichiarato Bolton. Bolton ha raggiunto un accordo per scrivere il libro poco dopo essersi dimesso come consigliere di Trump a settembre, dopo 17 mesi alla Casa Bianca. La casa editrice Simon & Schuster ha pagato circa 2 milioni di dollari per i diritti del libro. (Nys)