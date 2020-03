Coronavirus: Sileri (M5s), 7-10 giorni per capire successo misure di contenzione

- Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, sull'emergenza coronavirus ha chiarito che per avere una "definizione del quadro serviranno altri sette-dieci giorni per capire se tutti quei contagi secondari e terziari che oggi sbocciano in Italia, di cui la maggior parte è collegata ai due focolai consentiranno di capire quanto le misure di contenzione hanno funzionato". L'esponente di governo del Movimento cinque stelle lo ha detto al termine della riunione presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a palazzo Chigi con i capigruppo di maggioranza e opposizione sull'emergenza epidemiologica. (Rin)