Coronavirus: a riunione Chigi solo misure sanitarie, possibile stop partite, giovedì in Cdm sforamento deficit (3)

- Si tratta di raccomandazioni che riguardano di nuovo la distanza di sicurezza di un metro soprattutto negli ambienti chiusi. Ma anche la necessità di evitare baci, abbracci e strette di mano, che possono contribuire in maniera considerevole a far correre il contagio. Sono stati poi annullati o rinviati la stragrande maggioranza degli appuntamenti pubblici e degli eventi programmati. Per gli eventi sportivi il Comitato raccomanda lo svolgimento a porte chiuse per 30 giorni e lo stop ad ogni tipo di manifestazione che non consenta di osservare la distanza di sicurezza richiesta. A teatri, cinema e musei è stato chiesto di rispettare la regola dell'alternanza dei posti. Si ricorda poi che è meglio evitare discoteche, pub e luoghi con molte persone. E ancora in Lombardia è stato espressamente chiesto agli over 65 di rimanere in casa, ma la raccomandazione per tutte le persone dai 75 anni in su o dai 65 se si hanno altre patologie è di uscire il meno possibile. Si tratta delle classi di età maggiormente colpite. In caso di febbre, anche solo per una banale influenza, è bene restare in casa anche se non si è mai stati nelle zone rosse o gialle e non si è entrati in contatto con possibili positivi. Resta poi la raccomandazione di starnutire o tossire su un fazzoletto di carta da buttare immediatamente in un contenitore chiuso. In alternativa utilizzare la piega del gomito. (Rin)