Coronavirus: Crimi sul blog, proposte M5s per rilancio Paese (3)

- E ancora, Crimi per un'"Italia 'veloce'" intende "sblocco cantieri, semplificazione ed innovazione" che prevedono: "Legge speciale per velocizzare risorse e sbloccare opere; affidamenti diretti su 'piccole opere' e servizi connessi anche attraverso utilizzo di Fcs non ancora spesi; commissione speciale Via per la Green economy; liberalizzazione per l’installazione di colonnine elettriche; pacchetto norme sblocco telecomunicazioni (semplificazioni iter autorizzativi per installazione impianti mobili, istanza unica, occupazione di sedime ferroviario e demanio pubblico); piattaforma unica 'smart-working'; piano straordinario di digitalizzazione Pa (kit cittadinanza digitale); 'Scuola digitale' e didattica a distanza: garantire il servizio pubblico essenziale ai nostri studenti". (segue) (Rin)