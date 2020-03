Coronavirus: Crimi sul blog, Bruxelles allenti il più possibile vincoli di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma che l’Italia "sta facendo la sua parte" nell'ambito dell'emergenza coronavirus. "Ma - scrive il leader M5s sul blog delle Stelle - i tempi impongono una corale e massiccia risposta europea. Non dobbiamo dimenticare che già prima della diffusione del virus i dati sulla produzione industriale mostravano un’Eurozona come minimo in debito dell’ossigeno. A maggior ragione questo è il momento di allentare quanto più possibile i vincoli di bilancio per dare una risposta immediata e drastica. Ci aspettiamo - rimarca Crimi - che Bruxelles faccia ciò che i nuovi vertici della Commissione avevano promesso di fare ben prima che si verificasse questa situazione". (Rin)