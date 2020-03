Coronavirus: Marcucci (Pd), salute cittadini viene prima di tutto

- Il capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, ha insistito sulla necessità di tutelare, prima di tutto, la salute degli italiani, in merito alla vicenda del coronavirus Covid-19. "La salute dei nostri cittadini viene prima di tutto. Poi, è altrettanto importante mettere in salvaguardia il sistema economico e qundi i fondi necessari dovranno essere trovati - ha affermato l'esponente del Pd, arrivando alla riunione di palazzo Chigi, convocata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i capigruppo parlamentari di maggioranza ed opposizione -. Il governo sta già lavorando ad un decreto importante per la crescita del sistema Paese. Il governo ed il Parlamento se ne devono fare carico, mi auguro - ha concluso Marcucci - con la collaborazione di tutte le forze politiche". (Rin)