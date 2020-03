Ostia: Bordoni (Lega), bene Raggi su abbattimento ex Arca, da anni denunciamo situazione degrado

- Il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni, in una nota, dichiara: "Sono due anni che segnaliamo sporcizia, rifiuti e occupazioni abusive in quello che rimane dell'ex Stabilimento Arca e finalmente la Raggi darà il via all'abbattimento". "La mia battaglia - aggiunge Bordoni - è sempre stata quella di ridare decoro e dignità al mare di Roma. Con diverse le interrogazioni abbiamo più volte sottolineato l'urgenza di una bonifica; una vergogna le passate stagioni estive in cui l'area dello stabilimento è stata lasciata cadere a pezzi diventando rifugio per sbandati e senza fissa dimora. Dopo tutte le nostre richieste l'amministrazione ha deciso di darsi da fare con questo atteso intervento, continueremo a vigilare la situazione affinché siano ripristinati i canoni della sicurezza e della pulizia nel lungomare di Ostia". (Com)