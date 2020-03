Coronavirus: ecco le proposte di Fratelli d'Italia per l'emergenza (2)

- Spazio, poi, ad un "imponente piano per il rilancio degli investimenti pubblici in tutti gli Stati europei, tramite risorse proprie o tramite il finanziamento della Banca centrale europea; scorporo delle spese per investimenti e per fronteggiare l'emergenza Coronavirus dal calcolo del rapporto deficit/Pil consentito; possibilità per gli Stati membri di utilizzare i Fondi europei non ancora spesi, relativi al settennato 2014-2020, all'emergenza Coronavirus senza necessità di cofinanziamento pubblico; intervento della Bce con un nuovo 'Bazooka' anti coronavirus anche per finanziare la sospensione dei mutui a famiglie e imprese. Tra le molte proposte presentate, a livello nazionale - aggiunge sempre la nota - si segnalano: pagamento debiti Pubblica amministrazione in deficit; liberare subito le imprese dalla morsa del fisco e della burocrazia: togliere ogni tetto al denaro contante, sospendere l'obbligo di fattura elettronica, abolire gli Indicatori sintetici di affidabilità (Isa); estendere la Cassa integrazione a tutte le aziende colpite, a prescindere dalla dimensione e dal numero di dipendenti, in particolare nel settore turismo e ricettivo; sospensione e riduzione delle tasse in tutta Italia; sospensione mutui e prestiti per aziende in difficoltà e per chi perde il lavoro". Ed ancora, "azzerare gli sbarchi fantasma e gli ingressi di immigrati illegali via mare e via terra dal confine orientale per ragioni sanitarie e per non distogliere importanti risorse umane ed economiche in questa fase di emergenza". (Com)