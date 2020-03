Coronavirus: Sileri (M5s), da vademecum misure rarefazione sociale per aumentare contenimento

- Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, del Movimento cinque stelle, ha definito quanto stabilito nel vademecum del comitato tecnico scientifico sul coronavirus "misure di rarefazione sociale, per tenere cioè le persone più distanti, e servono a limitare quanto più possibile la diffusione del virus. I numeri del contagio - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo in diretta a 'Cartabianca', su Rai3 - non devono preoccupare né più né meno di ieri. La realtà è che dobbiamo aspettare dai 7 ai 14 giorni, a partire da oggi". Sileri ha parlato mentre è in corso la riunione a palazzo Chigi, presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con i capigruppo parlamentari di maggioranza ed opposizione. (Rin)