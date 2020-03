Usa: dopo il “New York Times”, campagna di Trump fa causa al “Washington Post”

- La campagna per la rielezione del presidente Usa, Donald Trump, ha fatto causa per diffamazione contro il “Washington Post”, accusando il quotidiano di Washington di aver pubblicato “dichiarazioni false e diffamatorie” in due articoli di opinione pubblicati nel 2019 che facevano riferimento alla campagna elettorale di Trump e ai possibili rapporti con la Russia. La causa, che chiede un risarcimento danni di “milioni di dollari”, è stata presentata martedì presso il tribunale distrettuale federale di Washington. La decisione segue un’altra causa analoga, presentata la scorsa settimana dalla campagna di Trump contro il “New York Times”.(Nys)