Coronavirus: oltre duemila docenti hanno seguito i webinar per la didattica a distanza

- Sono oltre duemila i docenti che hanno partecipato oggi ai webinar di formazione messi a disposizione dal ministero dell'Istruzione sulla pagina web dedicata alla didattica a distanza e realizzati in collaborazione con l’Indire. E' quanto rende noto il dicastero di viale Trastevere. "Una partecipazione che testimonia, ancora una volta, la capacità di reazione da parte della scuola italiana. Ringrazio - sottolinea il ministro Lucia Azzolina - tutti coloro che si sono resi disponibili per realizzare questi webinar e chi li ha seguiti. La nostra comunità scolastica è viva e coesa e lo sta dimostrando ancora una volta durante questa emergenza". "Tra gli undici webinar di oggi - spiega Giovanni Biondi, presidente di Indire - abbiamo proposto soluzioni su come realizzare contenuti didattici digitali in formato video, l’uso del cloud, della videolezione e di piattaforme di formazione, oltre a un focus per i dirigenti scolastici su come fronteggiare l’emergenza e attività dedicate alle piccole scuole. Si tratta di strumenti e metodologie già sperimentati per offrire una didattica digitale funzionale al programma e accessibile ai ragazzi. L’esperienza che stiamo vivendo può contribuire a dare alla scuola una spinta verso l’innovazione che rimarrà anche dopo l'emergenza". (segue) (Com)