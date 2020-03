Brasile: alluvione a San Paolo, almeno 13 morti e 45 dispersi

- E' di 13 morti e 45 dispersi il bilancio delle piogge che tra la serata di ieri, 2 marzo, e la mattina di oggi, 3 marzo, si sono abbattute sulla regione metropolitana di San Paolo, in Brasile. Secondo le informazioni dei Vigili del Fuoco, i municipi maggiormente colpiti sono stati quello di Sao Vicente, Santos e Guaruja, nella regione metropolitana della Baixada Santista, sulla costa meridionale di San Paolo. Guarujá e Sao Vicente hanno decretato lo stato di calamità pubblica e sospeso le lezioni in tutte le scuole. A Guaruja sono stati chiusi anche gli uffici pubblici. Secondo i dati del governo dello stato in 12 ore ha piovuto nella regione più del previsto per tutto il mese di marzo. Tra le 18,00 del 2 marzo e le 6 di questa mattina, 3 marzo, Guaruja ha accumulato 282 millimetri di pioggia, contro 263,4 millimetri in media del mese di marzo. A Santos sono caduti 218 millimetri di pioggia contro la media mensile di 253,3. La Protezione civile prevede che nelle prossime 24 ore cadranno ancora tra 60 e 70 millimetri di pioggia. (Brb)