Ue: immigrazione, von der Leyen, Michel e Borissov a confronto su approccio strategico

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha tenuto oggi a Sofia colloqui con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ed il primo ministro della Bulgaria, Boyko Borissov, sull'approccio strategico da adottare in tema di immigrazione. Lo ha detto von der Leyen nel punto stampa congiunto tenuto dopo l'incontro. "Ci siamo incontrati con il premier Borissov non solo come amici, ma come veri europei", ha detto von der Leyen. "Sebbene oggi sia un giorno di festa nazionale, abbiamo avuto discussioni intense e interessanti sull'approccio strategico da adottare nella regione sull'immigrazione e su come impegnarci con la Turchia nella regione", ha detto. Per il presidente del Consiglio Michel, la tappa di Sofia è stata "un'altra occasione per capire quanto (Sofia) sia impegnata per proteggere i confini bulgari", cosa "che è non solo importante per la Bulgaria, ma anche essenziale per il futuro dell'Ue". Michel ha aggiunto che l'Ue comprende "bene tutti gli sforzi che state facendo per mantenere un alto livello di protezione dei confini" e che la Bulgaria può e potrà "contare sulla solidarietà europea". In conclusione, il primo ministro ha ringraziato von der Leyen e Michel "per essere qui in questo giorno di festa nazionale". Borissov si è poi detto d'accordo con von der Leyen e Michel per continuare a lavorare insieme "per risolvere i conflitti regionali", nella certezza che "se abbiamo un accordo potremo risolvere il problema dei migranti". (Beb)