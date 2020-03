Egitto-Usa: Trump ribadisce ad Al Sisi impegno accordo su diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato all’omologo egiziano Abdel Fatah al Sisi il costante impegno di Washington per raggiungere un accordo sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza egiziana. In una conversazione telefonica, Trump e Al Sisi hanno discusso il delicato dossier della diga Gerd, con Trump che ha confermato come gli Stati Uniti continueranno a compiere sforzi "instancabili" in coordinamento con Egitto, Etiopia e Sudan. Proposto da Stati Uniti e dalla Banca mondiale, l’accordo è stato firmato lo scorso primo marzo dal solo Egitto. l’Etiopia ha infatti contestato l’intesa che non sarebbe frutto della negoziazione o della discussione tecnica e legale fra i tre paesi.(Cae)