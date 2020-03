Coronavirus: Crimi, qualsiasi cifra servirà bisognerà metterla in campo

- Il capo politico reggente del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, ha affermato che qualsiasi cifra occorrerà per contrastare le conseguenze economiche del coronavirus Covid-19, bisognerà metterla sul tavolo. "Noi riteniamo che non debba esserci una quantificazione su quanto si può, ma sul quanto si deve - ha spiegato il viceministro all'Interno, ospite di 'Zapping', su Rai Radio1 -. Qui il calcolo va fatto tecnicamente: dovrà essere intrapresa ogni iniziativa, in Italia ed in Europa, per aiutare il nostro Paese. Qualsiasi cifra servirà, dobbiamo metterla in campo". (Rin)