Roma: Fd'I, M5s boccia mozione per proteggere il lago ex Snia, area grande valenza ambientale

- La maggioranza grillina in Campidoglio "con un ipocrita voto di astensione ha di fatto bocciato la nostra mozione che chiedeva di apporre vincolo paesaggistico e di tutelare l'area ex Snia con il lago e il parco per i quali da anni la comunità territoriale si batte". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'i, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "La mozione - spiegano i consiglieri - proponeva di avviare un procedimento di tutela anche attraverso una variante di piano regolatore e di sovrintendenza nazionale oltre che interventi a livello regionale. Le solite pretestuose motivazioni che questo lavoro è già avviato nascondono l'incapacità dei grillini di lavorare insieme per obiettivi comuni che dovrebbero andare oltre le logiche di parte e indeboliscono di fatto la battaglia per un fondamentale polmone verde del territorio ed allo stesso tempo presidio di archeologia industriale da valorizzare, tutelare e rendere fruibile ai cittadini". (Com)