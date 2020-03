Kenya-Italia: coronavirus, governo sospende voli da Verona e Milano

- Le autorità keniote hanno sospeso a partire da oggi tutti i voli diretti in Kenya da destinazioni del nord Italia, in particolare Verona e Milano, come misura di prevenzione contro la diffusione del nuovo coronavirus (Covid19). Lo ha confermato il portavoce del governo Cyrus Oguna a margine della riunione speciale tenuta oggi a Nairobi della Task Force per l’Emergenza Coronavirus (Nercc), recentemente istituita dal presidente Uhuru Kenyatta e composta dai ministri della Salute, dei Trasporti, degli Esteri, degli Interni e della Sicurezza Nazionale, oltre che dai massimi dirigenti delle autorità aeroportuali. "A seguito delle consultazioni con l'ambasciata d'Italia in Kenya ed altri soggetti, il Comitato nazionale di Risposta alle Emergenze sul Coronavirus (Nercc) ha concluso che i voli dal Nord Italia, in particolare Verona e Milano, che di solito ha voli charter diretti verso la nostra costa, saranno sospesi a partire dal 3 marzo 2020", si legge nella nota citata dal portale degli italiani a Malindi, "Malindi Kenya Net". Un comunicato ufficiale diffuso dal ministro della Salute Mutahi Kagwe ha precisato che la misura è stata presa "per non compromettere la sicurezza dei kenioti", e che il governo continuerà a monitorare la situazione in attesa di possibili sviluppi.(Res)