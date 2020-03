Coronavirus: incontro in Regione tra giunta Lazio e rappresentanti categorie produttive per fare punto situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’occasione per registrare le posizioni delle associazioni di categoria, dei sindacati e dei rappresentanti istituzionali del mondo produttivo circa la situazione che si è venuta a creare con l’insorgere del fenomeno coronavirus e per ascoltare i loro rappresentanti in modo da poter elaborare le loro richieste e riportarle a livello nazionale. Questo lo scopo dell’incontro, che si è tenuto questo pomeriggio nella Sala Tevere della Regione Lazio, presieduto dal vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, cui erano presenti il capo di gabinetto del presidente, Albino Ruberti, e gli assessori allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli, al Turismo e alle pari opportunità, Giovanna Pugliese, al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, e all’Agricoltura agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali, Enrica Onorati. In rappresentanza del Consiglio Regionale, hanno partecipato, tra gli altri, il presidente, Mauro Buschini, e i presidenti delle Commissioni V, IX e XI, Pasquale Ciacciarelli, Eleonora Mattia e Marietta Tidei. (segue) (Com)