Coronavirus: incontro in Regione tra giunta Lazio e rappresentanti categorie produttive per fare punto situazione (2)

- I rappresentanti delle categorie produttive hanno espresso i loro timori in merito non solo alla situazione sanitaria, ma anche per quanto riguarda la tenuta dell’economia regionale, già esposta a un forte stress per il calo del turismo che ha portato a un drastico ridimensionamento delle presenze e delle prenotazioni nei settori dell’ospitalità e della ristorazione, e per quanto concerne le sempre maggiori difficoltà incontrate dal comparto manifatturiero. Da parte sua la rappresentanza regionale ha sottolineato che tutte le segnalazioni del mondo produttivo saranno tenute attentamente in considerazione e riportate anche negli incontri con il Governo che stanno avendo luogo in questi giorni. È stata sottolineata poi l’importanza di portare avanti un’azione concertata con tutte le altre istituzioni, evidenziando l’importanza prioritaria della risoluzione dell’aspetto sanitario della attuale situazione. Un’azione, quella della sconfitta della malattia, per la quale i prossimi 10-15 giorni saranno cruciali, e che è la condizione essenziale per poter elaborare e mettere in campo delle misure di supporto alle attività economiche e per ideare anche delle campagne di comunicazione per il rilancio dell’immagine del territorio. È stata sottolineata anche la necessità di portare avanti l’azione seria e prudente che è stata quella del Lazio finora, in campo sanitario come in tutti gli altri, ribadendo che tutto quello che sarà necessario fare sarà fatto, a livello locale ma anche nazionale ed europeo. Con una risposta alla situazione che continuerà a essere proporzionata alle necessità. Alla fine dell’incontro, poi, il vicepresidente Leodori ha annunciato che sarà convocato in tempi brevi un nuovo incontro per aggiornare tutti sulla situazione. (Com)