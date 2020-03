Coronavirus: Oms, solo 1 per cento dei casi in Cina non ha sintomi

- Solo l'1 per cento dei casi di coronavirus in Cina non ha sintomi. Lo ha dichiarato oggi l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "Secondo i dati forniti dalla Cina, solo l'1 per cento dei casi segnalati di coronavirus non mostra sintomi e la maggior parte li sviluppa sintomi entro due giorni dal contagio”, ha affermato il segretario generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Oms ha anche messo in guardia dal "rapido esaurimento" delle scorte di dispositivi di protezione per combattere il coronavirus, una carenza che rischia di compromettere la risposta all'epidemia in tutto il mondo. "L'Oms ha spedito quasi mezzo milione di dispositivi di protezione individuale in 27 paesi, ma le scorte si stanno esaurendo", ha aggiunto Adhanom Ghebreyesus.(Res)