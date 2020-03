Coronavirus: Crimi sul blog, proposte M5s per rilancio Paese (2)

- Per imprese e lavoratori e i Cinque stelle auspicano: "Potenziamento transizione 4.0 e istituzione del fondo per la salvaguardia delle imprese in crisi; l'eco-bonus 120 per cento (100 per cento sconto in fattura a committente e 120 per cento detrazioni per impresa); misure incentivanti per imprese che rientrano dall’estero (reshoring); indennizzo con credito d’imposta per tutti i settori con perdite di fatturato; potenziamento politiche mobilità elettrica (fondo rottamazione, re-powering, bonus auto elettriche, etc.); misure urgenti di cassa integrazione in deroga e ammortizzatori sociali speciali; sostegno al mondo dello spettacolo e cinematografia-fondo cinema e contributi straordinari; esonero contributivo per mantenere i livelli occupazionali dei settori in crisi; voucher per riprogrammare i viaggi; rimborso una tantum di 500 euro al mese per professionisti e autonomi e sconto nella restituzione ritenute e contributi sospeso per i settori più colpiti in tutta Italia". (segue) (Rin)