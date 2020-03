Coronavirus: iniziata a palazzo Chigi riunione Conte-capigruppo maggioranza ed opposizioni

- E' iniziata, a palazzo Chigi, la riunione con i capigruppo parlamentari di maggioranza ed opposizione presieduta dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle ulteriori misure economiche per fronteggiare le conseguenze del coronavirus Covid-19. Sono presenti, per il governo, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, quello della Salute Roberto Speranza, quello per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, quello della Giustizia Alfonso Bonafede, quello per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, quello per i Beni e le Attività culturali ed il Turismo Dario Franceschini, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. All'incontro partecipano i capigruppo del Movimento cinque stelle di Senato e Camera, Gianluca Perilli e Davide Crippa, con i loro omologhi degli altri gruppi parlamentari. Per il Partito democratico ci sono Andrea Marcucci e Graziano Delrio, per Liberi e uguali Loredana De Petris e Federco Fornaro, per Italia viva Davide Faraone e Maria Elena Boschi. Per la Lega sono presenti Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, per Forza Italia Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, per Fratelli d'Italia il vicepresidente vicario dei senatori Isabella Rauti e quello dei deputati Tommaso Foti. Per il gruppo Misto di Montecitorio ci sono Manfred Schullian e Maurizio Lupi, mentre per il gruppo delle Autonomie di palazzo Madama c'è Julia Unterberger. In precedenza si era svolta la riunione, sempre a palazzo Chigi, tra il premier ed i capi delegazione dei partiti che sostengono l'esecutivo. (Rin)