Italia-Francia: Di Maio, contento che ambasciata francese abbia preso distanza da video denigratorio

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha espresso la sua soddisfazione per la presa di distanza da parte dell’ambasciata di Francia in Italia dal video che denigrava la pizza italiana e il paese. In un messaggio su Facebook Di Maio ha dichiarato: "In una fase così delicata sono intollerabili certe uscite mediatiche che rischiano di danneggiare l’Italia e i nostri prodotti nel mondo. Non possiamo permetterlo. Si tratta del nostro Made in Italy, delle nostre eccellenze, della nostra terra. È un patrimonio che dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. E soprattutto con fatti concreti, non solo a parole". Il ministro ha citato in merito la presentazione del piano straordinario per il rilancio del Made in Italy avvenuta oggi alla Farnesina. Il piano prevede 716 milioni di euro, risorse che verranno spese "al meglio per valorizzare i nostri prodotti e supportare le imprese che devono continuare ad esportare le nostre eccellenze", ha sottolineato Di Maio.(Res)