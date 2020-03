Brasile: Goldman Sachs riduce previsioni crescita Pil brasiliano dal 2,2 all'1,5 per cento

- La banca d'affari statunitense Goldman Sachs ha tagliato oggi la sua stima di crescita del Pil brasiliano nel 2020 dal 2,2 per cento all'1,5 per cento a causa all'impatto della diffusione del coronavirus (Covid-19) sull'economia cinese, destinazione principale delle esportazioni brasiliane, e per i risultati deludenti dell'economia brasiliane lo scorso anno. L'istituzione vede anche la possibilità di ulteriori tagli nel tasso di interesse di base (Selic) da parte delle autorità monetarie brasiliana, prevedendo una riduzione fino al 3,75 per cento. Attualmente il Selic è al 4,25 per cento, tasso più basso della storia. "L'epidemia di coronavirus sta diventando globale. La presenza di casi in America latina sta aumentando i rischi nella regione condizionando i mercati", afferma il direttore Goldman Sachs America latina, Alberto Ramos. Insieme ai dati deludenti dell'economia Brasiliana alla fine del 2019, l'epidemia ha generato un'ondata di tagli alle previsioni di crescita brasiliane quest'anno. (segue) (Res)