Coronavirus: ecco le proposte di Fratelli d'Italia contro l'emergenza

- All'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a palazzo Chigi, Fratelli d'Italia ha ribadito la disponibilità a contribuire ad ogni utile decisione per fronteggiare l'emergenza coronavirus. E' quanto comunicano gli uffici stampa di Fd'I di Camera e Senato. "Con la stessa trasparenza, Fratelli d'Italia ha rilevato - si legge in una nota - che le misure messe in campo dal governo non appaiono sufficienti. Fratelli d'Italia formalizzerà proposte puntuali in ambito sanitario ed economico per integrare le misure del governo. Alla riunione però si sono volute presentare quelle che appaiono le principali questioni da affrontare: garantire con apposite misure la piena efficienza dell'ossatura portante dello Stato anche in caso di estensione dell'epidemia, in particolare riguardo Forze dell'ordine, Forze armate, Servizio sanitario, giustizia; l'espansione dell'epidemia potrebbe mettere a repentaglio la tenuta del Sistema sanitario, per questo Fd'I considera indispensabile la predisposizione di un piano credibile per la tempestiva attivazione, qualora necessario, di nuovi presidi sanitari e ospedalieri temporanei - si osserva nella nota - avvalendosi in modo straordinario di ulteriore personale medico e sanitario e del supporto, ove necessario, dell'Esercito, della Protezione Civile e della Croce Rossa. Contenere il contagio con l'igienizzazione quotidiana di scuole e mezzi del trasporto pubblico". (segue) (Com)