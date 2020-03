India: coronavirus, ambasciata italiana segue situazione connazionali in isolamento

- L’ambasciata d’Italia a Nuova Delhi, in stretto raccordo con l’Unità di crisi della Farnesina, segue con la massima attenzione la situazione dei connazionali posti in isolamento sanitario in India, ed è in contatto con gli interessati e le autorità locali per fornire ogni possibile assistenza. Lo riferiscono fonti della Farnesina.(Com)