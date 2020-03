Coronavirus: Laforgia (Leu) e Quartapelle (Pd) a parlamentari milanesi, fatevi portatori di richieste su misure specifiche per città

- Il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, e la deputata del Partito democratico, Lia Quartapelle, hanno sollecitato in una lettera i parlamentari milanesi di tutte le forze politiche a farsi portatori di alcune richieste, su misure specifiche per il capoluogo lombardo, in vista dell'incontro di oggi con il presidente del Consiglio e per i passaggi successivi. "Carissimi, scriviamo a voi, parlamentari di Milano e già sottoscrittori di un precedente appello al presidente del Consiglio sulle misure da adottare per Milano - si legge nel testo - In questi giorni il Consiglio Comunale di Milano sta discutendo del Bilancio. Un passaggio che dovrà fare i conti con la grande incognita rappresentata dal Coronavirus, che sta determinando conseguenze economiche pesanti per la nostra città. Le entrate sono compromesse su più fronti, si pensi ad esempio alle Partecipate (da Milano Ristorazione che non ha erogato pasti a causa delle scuole chiuse per 15 giorni a Milano Sport che, per lo stesso periodo, ha chiuso gli impianti non incassando le entrate da bigliettazione e al sistema aeroportuale, con possibilità di mancati dividendi da parte di Sea ) oltre che agli introiti diretti (il crollo verticale delle tasse di soggiorno, della Cosap e dei ricavi derivanti dalla vendita di biglietti per il trasporto pubblico)". (segue) (Com)