Coronavirus: Laforgia (Leu) e Quartapelle (Pd) a parlamentari milanesi, fatevi portatori di richieste su misure specifiche per città (2)

- "Come ogni grande città, Milano - continuano i due parlamentari nella lettera - ha un Bilancio complesso e articolato. Drastici tagli rischiano di lasciare a nudo servizi importanti, che diventano ancora più determinanti a fronte di una crisi della quale non ci è dato conoscere l'esito. Per questo servono misure specifiche per Milano che, per dimensione e impatto economico, soffre più di ogni altra città italiana. Ci potrebbero essere diverse alternative per dare respiro al bilancio comunale. Qui di seguito alcune proposte: diminuire il contributo al Fondo di Solidarietà, con la consapevolezza che senza un'integrazione equivalente da parte del governo potrebbe risultare un problema per altri Enti che attingono dal Fondo stesso; rinviare, attraverso operazioni di ristrutturazione del debito, il rimborso delle quote capitali dei debiti in scadenza almeno per il prossimo triennio, abbassare la percentuale di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Sono alcune ipotesi, se ne potrebbero fare altre. Si tratta non semplicemente della rivendicazione di una istanza territoriale ma della consapevolezza che se Milano entrasse in difficoltà, anche il resto del Paese subirebbe un duro contraccolpo. Siamo certi - concludono Laforgia e Quartapelle - che possiate sollecitare i vostri capigruppo e capo delegazione perché possano riportare al presidente del Consiglio, in occasione dell’incontro di questa sera e nei prossimi passaggi, il senso di questa richiesta". (Com)