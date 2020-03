Turismo: Fd'I, serve piano straordinario con fondi speciali

- Fratelli d'Italia propone l'approntamento di un Piano straordinario "che preveda da parte della Regione lo stanziamento di fondi speciali, coinvolgendo come già accaduto a livello nazionale, gli Istituti bancari, le associazioni di categoria e gli imprenditori, per sostenere una massiccia e diffusa campagna di promo-commercializzazione che contrasti la crisi del settore". "Crediamo inoltre - dichiarano i consiglieri di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio - che sia indispensabile per rilanciare il turismo del Lazio, attivare una cabina di regia per un immediato confronto tra istituzioni e operatori, finalizzato alla comprensione delle loro problematiche attuali e alla ricezione delle loro istanze più urgenti. Lo chiederemo domani in Consiglio regionale, convocato per la discussione del Piano triennale per il turismo 2019-2021, discussione inutile perché il Piano è già vecchio, ormai superato dal nuovo scenario creatosi con la diffusione del coronavirus, che sta determinando pesanti ricadute su tutto il comparto del turismo nel Lazio e mettendo a rischio numerose imprese. Del resto il Piano Triennale 2019-2021, pur non essendo completamente da bocciare, dato il contributo delle categorie, non aveva fondi sufficienti a renderlo adeguato alla regione che comprende una delle città più attrattive del mondo. Ad oggi essendo mutata la condizione economico-sociale è ormai obsoleto, non rispondente alle esigenze del momento e pertanto deve essere ritirato per apportare misure anti crisi". (Com)