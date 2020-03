Coronavirus: sanità militare dell'Esercito pronta ad affiancare quella lombarda

- La sanità militare dell’Esercito è pronta ad affiancare quella lombarda per ricoverare i contagiati e liberare posti nei reparti di terapia intensive nei reparti della regione Lombardia. In questo contesto il Centro ospedaliero militare di Milano ha predisposto il bio-contenimento per consentire la degenza di pazienti positivi asintomatici. “Il centro ospedaliero di Milano ha compiuto un grande sforzo non soltanto strutturale per cambiare la destinazione d’uso di una palazzina che era adibita a ad alloggi ma ha puntato verso una trasformazione verso il bio-contenimento del personale ricoverato qui”, ha dichiarato il Generale Corrado Durante, direttore del Centro ospedaliero militare in un video diffuso dall’Esercito. “Questo ha comportato anche un addestramento, una formazione specifica e professionale diretta verso il personale che qui tornerà, dal capo reparto ai turnisti medici, infermieri e agli operatori socio sanitari. Tutto nel rispetto delle norme dettate dal ministero della Salute e dell’Organizzazione mondiale della Sanità e di quelle che sono il normale buonsenso per agire all’interno di un reparto come questo”, ha aggiunto. Da parte sua, il colonnello Piero Salvatori, infettivologo del Policlinico miliare del Celio ha sottolineato: “Abbiamo applicato quelle che sono le normative internazionali e nazionali sulle norme di bio-contenimento creando due aree separate tra l’area contaminata e l’area definita pulita. In questo modo gli operatori sanitari entrano con tutti i dispositivi di protezione individuale in modo da preservare la sicurezza degli operatori e l’ambiente circostante dell’ospedale. Creando questo settore ben delimitato rispetto alle altre esigenze del Centro ospedaliero di Milano”. (Res)