Coronavirus: rinvio tassa di soggiorno e taglio tributi comunali, ok unanime Assemblea capitolina

- Anche l'Assemblea capitolina tende la mano a imprenditori e albergatori in difficoltà per gli effetti della diffusione del coronavirus. L'Aula Giulio Cesare questo pomeriggio ha approvato all'unanimità una mozione per tagliare in parte i tributi comunali e rinviare o rateizzare il versamento della tassa di soggiorno. Nelle premesse della mozione sono spiegate le motivazioni che hanno convinto i capigruppo di tutti gli schieramenti in Assemblea a firmare l'atto. "La crisi che sta colpendo il nostro Paese - si legge - si riflette in maniera rilevante sulle attività produttive e ricettive di tutta Italia e anche su Roma Capitale, con prenotazioni in sensibile flessione dovute anche a un'informazione e una rappresentazione del fenomeno coronavirus non corretta, la condizione che stanno vivendo le attività ricettive e produttive richiede misure straordinarie". Dunque l'impegno per la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta a "prevedere agevolazioni ai sensi dell'articolo 1 comma 86 legge 549/1995 in merito ai tributi comunali per le attività ricettive e produttive, incluse quelle collegate allo spettacolo e alla cultura, a causa dell'effetto coronavirus" e di "valutare di posticipare e/o rateizzare le prossime rate relative al versamento della tassa di soggiorno". La mozione è stata illustrata in Aula dal presidente della commissione capitolina Commercio Andrea Coia: "Abbiamo raccolto il grido d'allarme dei commercianti, chiediamo interventi per evitare nuove chiusure, tutelando le attività produttive e i posti di lavoro che generano che costituiscono il tessuto sociale di questa città. So che la Giunta si sta già muovendo per incontrare le associazioni e sviluppare misure utili per scongiurare questa crisi".(Rer)