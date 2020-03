Coronavirus: Università Cattolica utilizza l'e learning per 1317 corsi

- Nelle ultime due settimane 1317 corsi delle sedi padane dell'Università Cattolica (Milano, Brescia, Piacenza e Cremona) sono stati aggiornati da 975 docenti e loro collaboratori che hanno effettuato l'accesso alla piattaforma Blackboard per la didattica a distanza, aperta a tutti gli studenti dei corsi delle dodici facoltà. Lo annuncia una nota dell'ateneo in cui spiega che oggi il rettore Franco Anelli ha scritto una lettera rivolta alla comunità universitaria per illustrare le modalità secondo cui si sta riprogrammando la didattica, il nuovo calendario delle lezioni e gli eventi di orientamento. Tra gli strumenti che l'Università Cattolica sta utilizzando per garantire la ripresa e il recupero dei programmi d'esame c'è Blackboard, la piattaforma di e-learning management system di Ateneo, in questi giorni ulteriormente potenziata per integrare online tramite contributi video, slide, dispense le attività erogate in aula. Uno degli elementi più innovativi di Blackboard è Collaborate Ultra, uno strumento che consente di partecipare a webinar-live durante i quali è possibile utilizzare diversi tool, tra cui lavagna online, slide e chat per le domande degli studenti. (segue) (Com)