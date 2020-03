Coronavirus: Università Cattolica utilizza l'e learning per 1317 corsi (2)

- A fronte della situazione contingente in cui non si possono promuovere eventi in presenza, l'Università Cattolica vuole comunque offrire agli studenti delle lauree triennali la possibilità di partecipare all'Open day delle lauree magistrali, previsto abitualmente nel mese di marzo, utilizzando formule online. L'Ufficio Promozione, orientamento e tutorato dell'ateneo ha progettato un percorso alternativo strutturato in tre incontri su piattaforme digitali. Il primo sarà un webinar/streaming disponibile nella settimana dal 9 al 13 marzo. I presidi si sono impegnati in prima persona scrivendo agli studenti, sulle rispettive pagine di facoltà, per spiegare tutte le iniziative che stanno mettendo a punto per riorganizzare dai prossimi giorni la ripresa dei corsi, anche con forme di didattica alternativa a quella in presenza. Sempre ciascuna facoltà ha realizzato FAQ (Frequently asked question) con l'obiettivo di rispondere ai più ricorrenti quesiti degli studenti. "Per tutta l'attività didattica che non potrà essere riprogrammata per essere svolta in aula, abbiamo già potenziato la piattaforma Blackboard - dichiara il rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli - ma ogni possibile sforzo sarà fatto per consentire a tutti di vivere l'Università come esperienza personale. Il nostro ateneo mette da sempre al centro la persona, lo studente e la relazione diretta con il docente. Per tradizione e vocazione crediamo che la didattica in presenza sia un elemento imprescindibile dell'azione educativa". (Com)