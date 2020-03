Francia: scontri fra "combattenti" diaspora congolese, quattro persone convocate

- Almeno quattro persone sono chiamate a comparire davanti alla giustizia francese nel quadro degli scontri scoppiati venerdì sera vicino al palazzetto di Bercy, dove si esibiva in serata il rapper congolese Fally Ipupa. Gli imputati, riferisce la stampa locale, dovranno rispondere di violenze e dell'incendio scoppiato nei pressi della gare de Lyon, che ha portato alla chiusura della stazione ed all'intervento di numerosi mezzi dei pompieri sul posto per placare le fiamme. Gli scontri sono scoppiati fra i sostenitori ed i critici di Fally Ipupa, noto rapper congolese ritenuto vicino al potere del presidente Felix Tshisekedi, ed accusato dai suoi detrattori di essere colluso con l'ex governo di Jospeh Kabila. Questi ultimi si sono presentati venerdì come "combattenti" della diaspora congolese a Parigi, attirandosi aspre critiche sia dalla destra nazionalista francese che, in patria, dalla società civile congolese: il movimento Lotta per il cambiamento ha fermamente condannato "la violenza, le rotture e gli incendi ingiustificati dei cosiddetti combattenti (avvenuti) a margine del concerto di Fally Ipupa. È una brutta lotta, condotta nel modo sbagliato, contro le persone sbagliate", ha reagito il movimento in una nota. Nel 2017, i disordini dei "combattenti" avevano portato ad annullare un'altra data parigina, a giugno 2017. (Res)