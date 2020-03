Golfo: impatto coronavirus su economie regionali rischia di essere più grave del previsto

- L’impatto del coronavirus sulle economie dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e in generale della regione del Medio Oriente e Nord Africa rischia di essere molto più grave del previsto con una flessione della crescita economica tra lo 0.5 l’1,2 per cento. La diffusione dell’epidemia a livello globale e ora anche nella regione Mena. Finora i contagi registrati nei paesi del Golfo ammontano a 106, rispettivamente 46 in Kuwait, 38 in Bahrein, sei in Oman e 21 negli Emirati Arabi Uniti e uno in Arabia Saudita. Nel complesso i contagi sono riconducibili al focolaio emerso in Iran, dove il coronavirus ha avuto un impatto devastante con 77 morti accertati e oltre 1.500 contagi. La velocità con si sta propagando il virus nel mondo e le misure restrittive agli spostamenti imposte da diversi paesi e vettori aerei hanno portato le monarchie del Golfo ad intraprendere misure importanti: l’Arabia Saudita ha sospeso temporaneamente la concessione di visti per i pellegrini intenzionati ad intraprendere l’Umrah alla Mecca e Medina (nel 2019 le entrate derivanti dai pellegrinaggi di Hajj e Umrah hanno raggiunto i 13 miliardi di dollari), mentre gli Emirati hanno posticipato diversi eventi internazionali, tra cui il Dubai International Boat Show, nei mesi autunnali. A ciò si aggiungono gli effetti derivanti dal calo della domanda di petrolio nei paesi asiatici, soprattutto dalla Cina, e la mancanza di dati chiari sulla fine della epidemia. Nonostante da ieri i prezzi del petrolio abbiano registrato un aumento, circa il 5 per cento, il mercato petrolifero resta fortemente depresso, con i contratti future sul benchmark Brent scambiati a 52,66 dollari al barile e quelli sullo US West Texas Intermediate a 46,76 dollari, in calo di quasi il 20 per cento dal loro massimo di gennaio (rispettivamente di 70 e 63 dollari). (segue) (Res)