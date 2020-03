Golfo: impatto coronavirus su economie regionali rischia di essere più grave del previsto (2)

- Secondo l’analista Ehsan Khoman di Mufg Bank, sono state riviste le stime di crescita del Pil della regione Mena nel 2020 al 2,1 per cento rispetto al 2,8 ipotizzato in precedenza, mentre le economie del Golfo dovrebbero registrare una crescita dell’1,7 per cento in calo se confrontata con il 2,5 delle precedenti stime. Per il capo economista della Abu Dhabi Commercial Bank, Monica Malik, la situazione nel mercato petrolifero è il principale fattore trainante delle previsioni al ribasso. “All'inizio di febbraio, la nostra ipotesi era che il focolaio di coronavirus sarebbe stato contenuto, con ramificazioni trascurabili per la regione di Mena”, ha sottolineato la Malik citata dal quotidiano emiratino “Gulf News”. Per gli analisti finanziari il coronavirus sta avendo conseguente devastanti su tre principali settori: il settore petrolifero con il rallentamento della domanda cinese di energia; il turismo con il rallentamento dei flussi di persone, molti delle quali provenienti dalla Cina, ma anche da paesi occidentali colpiti dal virus; l’interruzione dei flussi commerciali che a loro volta incidono sulla domanda di petrolio cinese e su quella mondiale. (segue) (Res)